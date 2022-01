Speciale infrastrutture: ecco testo mozione maggioranza su infrastrutture digitali per uso dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Prevedere che la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa provvedano a far pervenire alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata per l'espletamento delle procedure relative al Polo strategico nazionale, al fine di assicurare trasparenza in ordine l'autonomia tecnologica del Psn stesso e con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento anche indiretto di operatori extraeuropei". E' uno degli impegni, indirizzati al governo, contenuti nella mozione della maggioranza approvata dall'Aula della Camera in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l'utilizzo dei dati della Pubblica amministrazione. Il testo impegna, poi, l'esecutivo "ad adottare iniziative per assicurare che il Polo sia sottoposto a vigilanza pubblica, in particolare sotto il controllo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto concerne le modalità di adattamento e localizzazione dei dati strategici e la gestione di chiavi e strumenti di crittografia per dati della Pubblica amministrazione, nell'ambito delle competenze già previste dall'ordinamento vigente e che comunque i concessionari dello stesso siano per tutta la durata della concessione conformi ai requisiti definiti dall'esercizio del cosiddetto golden power governativo". Altro impegno presente nel documento, rivolto al governo, è quello di "prevedere un'opportuna campagna di informazione pubblica sulle scelte effettuate e sugli obiettivi perseguiti rispetto alla strategia per il cloud nella Pubblica amministrazione ed al Polo strategico nazionale". (Rin)