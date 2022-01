Speciale infrastrutture: M5s, grazie a lavoro Conte 450 milioni per sicurezza opere pubbliche e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contributi ai Comuni relativi al 2022 per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per gli interventi contro il dissesto idrogeologico "sono finalmente disponibili, grazie all’apposito decreto del ministero dell’Interno, pubblicato sul sito ufficiale del Viminale". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle componenti delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente. "Si tratta di un obiettivo reso possibile grazie al lavoro fatto dal governo presieduto da Giuseppe Conte - aggiungono - e all’impegno del nostro sottosegretario Carlo Sibilia: uno stanziamento di 450 milioni di euro per i Comuni che potranno usufruire del contributo per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, contro il rischio idrogeologico e per l’efficientamento energetico degli edifici. Le richieste di contributo da parte dei Comuni dovranno essere inviate tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022. Il lavoro di squadra del Movimento cinque stelle produce un altro risultato concreto a beneficio dei territori e delle comunità", concludono. (Com)