Speciale infrastrutture: Spagna, Ferrovial firma accordo con Intel per piattaforma sviluppo strade intelligenti

- L'azienda spagnola di infrastrutture Ferrovial ha firmato un accordo con con il gigante tecnologico statunitense Intel per unirsi alla sua piattaforma Aivia Orchestated Connected Corridors (insieme a Microsoft, 3M e Kapsch TrafficCom) per promuovere le strade dotate di tecnologia 5G. Come riferisce il quotidiano "El Ecomomista", l'accordo con Intel segue quello raggiunto poche settimane fa con Telefonica Tech e con la società di consulenza tecnologica francese Capgemini. Intel, come membro della 5G Automotive Association (5GAA), lavora con legislatori, produttori e proprietari di infrastrutture per implementare veicoli mobili in tutto il mondo (C-V2X). Questa tecnologia basata sugli standard 5G aiuta a garantire che i veicoli, le infrastrutture e gli altri utenti della strada siano connessi e possano viaggiare in sicurezza. Intel sta sviluppando molteplici iniziative per le strade del futuro in Cina, Germania e Stati Uniti. Con Aivia, Ferrovial e i suoi partner vogliono guidare strade con tecnologie 5G su cui possono coesistere veicoli convenzionali, connessi e autonomi. La piattaforma sta già testando nuovi modi per costruire e implementare l'infrastruttura fisica e digitale necessaria per le autostrade del futuro, sfruttando al meglio innovazioni come 5G, CV2X, tecnologie di simulazione, monitoraggio avanzato e tecnologia sensoriale per rendere le strade più resistenti. (Spm)