Speciale infrastrutture: Spagna, Acciona valuta quotazione in Borsa dell'8 per cento della filiale verde

- Acciona, azienda spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili, sta valutando la possibilità di quotare in Borsa l'8 per cento della filiale "verde" in modo accelerato per ottenere tra gli 800 milioni e 1 miliardo di euro. Lo riferiscono fonti finanziarie consultate dal quotidiano "Cinco Dias". Acciona aveva previsto lo scorso anno di vendere tra il 15 e il 25 per cento del capitale della filiale di rinnovabili, con un costo per azione tra i 26,7 ed i 29,7 euro, con un valore complessivo dell'operazione tra gli 8,8 ed i 9,8 miliardi di euro. Tuttavia, dato che le condizioni di mercato si erano rivelate più complicate del previsto, Acciona è stata costretta a fissare il prezzo dell'offerta pubblica di vendita (Opv) al minimo previsto, riducendo l'importo del collocamento al 17,2 per cento del capitale. La società si è poi impegnata a non vendere più azioni della filiale per i prossimi sei mesi e questo periodo è scaduto il primo gennaio 2022. Fonti di mercato indicano che, anche se l'azienda non sta lavorando su una transazione imminente, sta contemplando un collocamento accelerato a medio termine. (Spm)