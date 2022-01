Quirinale: Giacomoni (FI), attestati stima per Berlusconi mostrano quanto di buono ha fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Il sostegno di Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, all'eventuale candidatura di Berlusconi al Colle, "è un esempio di chi esprime giudizi e non pregiudizi". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito. "Weber ha a più riprese definito il presidente Berlusconi un politico europeista, con approccio filo-europeo e che, anche in momenti difficili, ha difeso Italia ed Europa dai populisti, anzi, li ha guidati verso un approccio più europeo", prosegue. "Berlusconi, in Italia come in Ue, ha sempre difeso gli interessi dei cittadini e la sua caratura è oggettivamente indiscutibile. Gli attestati che stanno giungendo in questi giorni da esponenti autorevoli della politica nazionale e internazionale - conclude - dimostrano quanto di buono ha fatto in passato e farà in futuro". (Com)