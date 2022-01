Sardegna: Isola ancora per una settimana in zona bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ciò che attiene Cagliari, nel capoluogo sardo ci sono 80 ricoverati per Covid all'ospedale Binaghi su 81 posti letto e di questi sono 11 quelli in terapia intensiva. All'ospedale Santissima Trinità i posti letto complessivi sono 86 e sono 74 quelli occupati da pazienti Covid. A Sassari nove i pazienti Covid sono ricoverati nella terapia intensiva dell'Aou, altri 17 quelli ospitati nella sub intensiva, mentre 18 si trovano nel reparto di malattie infettive. Al Marino di Alghero sono ricoverati 44 pazienti Covid nel reparto medico e cinque gestanti in quello di ginecologia. (Rsc)