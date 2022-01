Campidoglio: 80 assunzioni per Gualtieri e la sua giunta, è scontro con opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'attenzione della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta dal consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e su richiesta del consigliere della Lega, Fabrizio Santori, sono finite le circa 80 assunzioni effettuate dalla nuova amministrazione capitolina in questi primi due mesi di governo. Secondo la Lega la spesa è notevolmente più alta degli anni precedenti ma in linea con i costi sostenuti dalla giunta di Virginia Raggi. "Ci risultano 85 assunti nello staff del sindaco Gualtieri e degli assessori per un totale di oltre 4 milioni di euro. Il sindaco Ignazio Marino aveva speso 3,8 milioni e il sindaco Gianni Alemanno 2,8 milioni. Per quanto riguarda la giunta Raggi siamo in linea con questa amministrazone, con 6,5 milioni di euro per 97 collaboratori - ha detto Santori -. A Milano, che è vero che è una città più piccola, per questi contratti si spendono 2 milioni, la metà di quello che ha speso Gualtieri finora. Inoltre ci sono quattro esterni neoassunti in Città metropolitana e il sindaco ha due portavoce, uno per il Campidoglio e l'altro per Città metropolitana". Santori ha anche sottolineato che nell'ambito delle assunzioni e delle rotazioni delle figure apicali "ci risultano anche tre dirigenti indagati. Siamo garantisti ma chiedo se c'è stata una attenzione su questo e se c'è stata una valutazione di opportunità politica qualora venissero condannati, seppure mi auguro di no". (segue) (Rer)