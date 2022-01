Campidoglio: 80 assunzioni per Gualtieri e la sua giunta, è scontro con opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul punto è intervenuto il capo di gabinetto del Campidoglio, Albino Ruberti, che ha spiegato: "Per la contrattualizzazione a tempo determinato delle persone a supporto del sindaco e degli assessori, ci siamo attenuti a quanto fatto dalla giunta Raggi, dalla giunta Marino e dalla giunta Alemanno. Abbiamo stimato 110 unità per un costo totale di 6 milioni 630 mila euro circa". Quelle che vengono inquadrate con un contratto articolo 90, "sono figure inserite secondo il dettato delle norme nazionali, si tratta di rapporti diretti e non soggetti a nessuna selezione, persone che vengono chiamate per rapporto fiduciario e non risulta che in tutta la storia di Roma ci sia un'amministrazione che non abbia utilizzato tali figure", ha aggiunto Ruberti. Fino a oggi sono stati effettuati circa 80 contratti, tra figure di supporto politico e figure dirigenziali, quindi suddivise in articolo 90 e articolo 110. "C'è una carenza numerica del numero di dirigenti in servizio che rispetto alla dotazione organica vedeva quasi 80 posizioni scoperte, su 230 figure totali - ha spiegato Ruberti -. Così abbiamo messo in campo azioni, alcune in continuità e altre aggiuntive, per colmare il vuoto". (segue) (Rer)