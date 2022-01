Campidoglio: 80 assunzioni per Gualtieri e la sua giunta, è scontro con opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo confermato tre dirigenti, inquadrati con articolo 110 e assunti dalla precedente amministrazione - ha sottolineato il capo di gabinetto -, il cui contratto andava oltre il vincolo di mandato: si tratta di tre persone provenienti dalle forze armate, uno di questi per motivi personali ha concluso il rapporto. Abbiamo rimesso a disposizione tutti gli incarichi tenendo conto del principio di rotazione e facendo esprimere a ogni dirigente tre preferenze. Ci sono uffici più gettonati e quindi non si è potuto accontentare tutti, in 4 o 5 casi non si sono potute assecondare le richieste ma si sono cercate soluzioni abbastanza soddisfacenti. Infine la precedente amministrazione aveva avviato le procedure concorsuali per assunzioni dirigenziali, ci sono stati ricorsi. Abbiamo dato mandato agli uffici di proseguire i concorsi in essere, bloccati per Covid e ricorsi, e a febbraio riprenderanno le prove che dovranno tener conto delle nuove norme anti contagio". Infine ci sono "procedure in corso per nove posizioni non coperte da figure interne con contratto articolo 110, otto di queste si concludono il 20 gennaio e una poco dopo perchè emersa successivamente", ha precisato Ruberti. Riguardo al confronto delle spese con le amministrazioni precedenti, Ruberti ha sottolineato che nel corso della consiliatura di Gianni Alemanno "molte persone degli staff venivano inquadrate come figure dirigenziali, e invece la Corte dei conti ha poi stabilito che andavano inquadrate come articolo 90 e ci sono state anche sanzioni. Le comparazioni vanno fatte tra cose similari", ha concluso. (segue) (Rer)