Campidoglio: 80 assunzioni per Gualtieri e la sua giunta, è scontro con opposizioni (4)

21 luglio 2021

- Tuttavia secondo il presidente della commissione se "sulle cifre sono stati fatti calcoli diversi, è difficile fare un paragone" va comunque rilevato "che pur non riferendoci al gruppo consiliare del Pd, la consonanza politica è stata presa un po' alla lettera dalla consiliatura", ha detto De Priamo di Fd'I. "Sono il primo a ritenere che sia per natura idoneo scegliere qualcuno che provenga dalla politica e possa aver maturato una esperienza da consigliere o presidente di municipio - ha aggiunto De Priamo - ma è chiaro che se questi profili sono la stragrande maggioranza un rilievo è opportuno farlo. Comunque al di là della scelta fiduciaria immagino sia stato allegato il curriculum ai contratti, quindi visioneremo se chi è stato assunto ha le competenze per il ruolo che va a ricoprire". Rispetto all'accusa, non si è fatta attendere la replica della capogruppo capitolina del Pd, Valeria Baglio: "Non abbiamo fatto nessuna richiesta come Partito democratico - ha detto -, gli assessori hanno fatto scelte individuali in base ai curriculum e al rapporto di fiducia con le persone. Il gruppo che presiedo non ha fatto nessuna richiesta". (Rer)