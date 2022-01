Migranti: Cgil, bene illegittimità requisito lungo soggiorno per bonus bebè e assegno maternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil esprime "grande soddisfazione" per la decisione della Consulta in merito all'illegittimità delle norme che subordinano la concessione alle persone straniere extracomunitarie del bonus bebè e del bonus maternità alla titolarità di permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Lo si legge in una nota della Cgil nazionale in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato l'impianto di tali norme lesivo del principio di eguaglianza e della tutela della maternità. "La nostra organizzazione - si ricorda - ha da sempre sostenuto che quelle norme andassero corrette e ha insistito in questi mesi perché quella stessa impostazione non fosse reiterata nel decreto legislativo istitutivo dell'Assegno unico e universale per i figli, ottenendo un primo parziale risultato nel testo definitivamente approvato. In attesa delle motivazioni della sentenza, auspichiamo perciò che in sede di applicazione della normativa sull'Auuf si addivenga a un completo rispetto e recepimento dei principi di eguaglianza e pari trattamento tra cittadini Ue ed extra-Ue ribaditi dalla pronuncia odierna, che riteniamo debbano trovare attuazione in tutte le prestazioni di sicurezza sociale, dunque - conclude la Cgil - anche nel Reddito di cittadinanza, in cui ancora permangono inaccettabili profili discriminatori". (Com)