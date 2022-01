Difesa: Francia, primi test sul futuro motore del caccia dello Scaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione generale dell'armamento (Dga) del ministero della Difesa francese e il gruppo Safran hanno annunciato i primi test effettuati per la realizzazione di un motore destinato al caccia del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). I test sono stati effettuati nell'ambito del programma. In un comunicato la Dga parla di un "test unico, di alta tecnicità, che ha chiesto cinque anni di preparazione per sviluppare tecnologie utili al futuro motore dell'aereo da combattimento dello Scaf". Il programma Turenne è stato lanciato nel 2015 e prevede due fasi. Durante la prima è stato realizzata una modellizzazione in digitale e con una stampa in 3D di una turbina i cui elementi sono stati brevettati. La seconda fase è iniziata nel 2019 e ha testato il prototipo. "Questo test è specifico per la tecnica utilizzata, detta Thermocolor, che richiede della pittura termosensibile applicata sulle pale dei deflettori della turbina ad alta pressione del motore per misurare la temperatura grazie ad un cambiamento di colore", ha reso noto la Dga. Lo Scaf è un progetto nato su impulso di Francia e Germania, a cui si è unita in seguito la Spagna, che punta a realizzare un nuovo caccia insieme ad una sistema di combattimento aereo. (Frp)