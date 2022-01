Energia: Arrigoni (Lega) a Rotta, su nucleare e deposito dialogo, no a retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole dell'onorevole Rotta "dimostrano il solito vuoto ideologismo del Pd su energia e fonti rinnovabili. Manca da parte loro la volontà di mettere in sicurezza il Paese dal vero e proprio tsunami che lo sta travolgendo: gli aumenti di gas ed energia". Così il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia del partito. "La Lega, che ha a cuore famiglie e imprese, ha dimostrato l'utilità di un mix energetico che preveda anche l'uso moderno e sicuro del nucleare - aggiunge -. Gli italiani non hanno bisogno di risposte scomposte ma dell'apertura di un grande dibattito sul nucleare e anche sul deposito delle scorie, che coinvolga enti locali e comunità, i quali non meritano decisioni calate dall'alto come accaduto in passato con i governi a trazione Pd. Dimostrino realmente - conclude Arrigoni - di tenere al futuro del Paese, anziché polemizzare e contestare solo perché idee e proposte vengono dalla Lega".(Com)