Monza: Mandelli (FI), un plauso ai Carabinieri per aver preso rapinatore seriale

20 luglio 2021

- "Un plauso ai Carabinieri di Monza per aver assicurato alla giustizia il presunto colpevole di diverse rapine messe a segno in alcuni esercizi. Ai militari dell'Arma va la nostra piena gratitudine per il lavoro costante e capillare di presidio sul territorio, un impegno che è garanzia di sicurezza per tutti i cittadini". Così il deputato monzese di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli commenta l’arresto, avvenuto questa mattina, di un diciassettenne, indiziato di aver commesso una serie rapine a esercizi commerciali di Monza durante lo scorso mese di ottobre. (Com)