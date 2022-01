Ita: Altavilla, a fine 2025 avremo 16 per cento degli aerei di proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo con Airbus per la fornitura di aeromobili è particolarmente vantaggioso per Ita, perché garantisce la disponibilità di slot di aerei che non sarebbero stati più disponibili se avessimo ritardato anche solo di un mese. Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, audito oggi alla Camera dei deputati sul piano industriale e le prospettive della società. “In aggiunta, abbiamo acquisito in leasing sei A-350 che rappresentano il nostro top di gamma per i voli di lungo raggio, e un altro accordo con Alc per 31 aerei, inclusi 15 regional destinati al corto raggio, e basati prevalentemente su Linate”, ha detto, aggiungendo che alla fine del 2025 è previsto un 16 per cento di aerei di proprietà e un 84 per cento in leasing. (Rin)