Roma: Libutti-Giordano (Sce-SpR), buon lavoro a nuova governance Eur spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Auguriamo buon lavoro al professore Marco Simoni e alla dottoressa Angela Maria Cossellu, nominati dal sindaco di Roma e dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente Presidente e amministratore delegato di Eur spa". Così in una nota Giuseppe Libutti e Roberto Giordano di Sinistra civica ecologista e Sinistra per Roma. "Sono scelte di prima qualità per portare avanti, nel contesto del Pnrr, il lavoro di un’azienda fondamentale per lo sviluppo della Capitale. Ringraziamo Antonio Rosati per il lavoro svolto in questi anni", concludono.(Com)