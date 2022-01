Speciale energia: Germania, per autorità nucleare la tassonomia Ue è incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassonomia della Commissione europea, che classifica l'energia nucleare come sostenibile, è “incomprensibile” perché ignora “questioni legate alla sostenibilità”. È quanto affermato dall'Ufficio federale per la sicurezza della gestione delle scorie nucleari (Base). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeien Zeitung”, per il Base la proposta dell'esecutivo europeo non dedica sufficiente attenzione al rischio di incidenti nucleari e alle difficoltà legate allo smaltimento delle scorie radioattive. Il presidente del Base, Wolfram Koenig, ha dichiarato che, “da un punto di vista tecnico, la classificazione del nucleare come forma sostenibile di generazione di energia non è sostenibile”. L'energia atomica è, infatti, “una tecnologia ad alto rischio”, che comporta anche il pericolo dello “uso improprio di materiale radioattivo per scopi terroristici e bellici”. (Geb)