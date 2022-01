Speciale energia: Regno Unito, Edf Renewables si allea con Dp Energy per parco eolico nel mare Celtico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edf Renewables, controllata del gruppo energetico francese Edf nel Regno Unito, ha annunciato al creazione di un'impresa comune con Dp Energy per realizzare Gwynt Glass, un parco eolico nelle acque del Mare Celtico. "Siamo convinti che Gwynt Glass sarà un catalizzatore per la crescita della catena di approvvigionamento nel Regno Unito, cosa che noi sosteniamo come impresa", ha affermato Scott Sutherland, head of offshore di Edf Renewables. Il parco avrà una capacità di un gigawatt e fornirà energia a 927.400 famiglie. (Frp)