Speciale energia: Salvini, mattinata di lavoro su rincaro bollette

23 luglio 2021

- Mattinata di lavoro per Matteo Salvini sul tema bollette. Il leader della Lega sta partecipando a colloqui e incontri per definire una proposta efficace contro i rincari di luce e gas per famiglie e imprese. Alle 11:30 Salvini incontrerà la stampa in occasione della conferenza in Sala Salvadori alla Camera. (Rin)