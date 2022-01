Speciale energia: Mazzetti (FI), avanti sul gas nel breve-medio periodo ma attenzione a diversificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo shock energetico appesantisce famiglie e imprese, rendendo meno improbabile un blocco produttivo, come avvisa Confindustria. In previsione di nuovi picchi al rialzo che potrebbero avvenire tra fine gennaio e febbraio dobbiamo farci trovare pronti". Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia che spiega: "Dobbiamo, innanzitutto, potenziare l'accesso e la distribuzione del gas. Il gas, come indicato dall'Europa, è essenziale per la transizione ecologica e, perciò, dobbiamo sfruttare al massimo i giacimenti italiani (oggi solo 4 miliardi di metri cubi a fronte di un fabbisogno di 72, fonte Sole24ore), favorire una rapida sostituzione del carbone con il gas, aumentare i gassificatori e completare le infrastrutture strategiche per gli approvvigionamenti dall'estero, che hanno una sempre crescente rilevanza geostrategica". Mazzetti, dettagliando l'ultima tranche di proposte dei Dipartimenti di Forza Italia, aggiunge: "In contemporanea, per evitare di commettere ancora gli errori del passato, ovvero la mancata o non completa diversificazione delle fonti di energia, riteniamo opportuno incentivare anche altre risorse e tecnologie: geotermia, bioenergia, termovalorizzatori che producono energia da una frazione dei rifiuti e che possono essere sbloccati con i fondi del Pnrr, ma anche nucleare e idrogeno, la cui ricerca è da sostenere, e anche le altre rinnovabili, come l'eolico e l'idroelettrico, che necessitano di un quadro normativo più snello. Lo sviluppo - conclude - si basa su un approvvigionamento energetico stabile". (Com)