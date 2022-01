Speciale energia: Romania, produzione industriale in crescita del 7,5 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Romania è aumentata del 7,5 per cento come serie lorda e dell'8,2 per cento come serie rettificata in base al numero di giorni lavorativi e alla stagionalità nei primi undici mesi del 2021, rispetto all'analogo periodo del 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica romeno con un comunicato. Nel periodo citato la produzione industriale (serie lorda) è aumentata del 7,5 per cento, per effetto degli incrementi registrati dalla produzione e fornitura di energia elettrica e calore, gas, acqua calda e condizionamento (+11,6 per cento) e dall'industria manifatturiera (+7,5 per cento). L'industria estrattiva è diminuita del 2,2 per cento. Nel mese di novembre 2021 la produzione industriale (serie lorda) è aumentata rispetto al mese precedente del 5,4 per cento per effetto degli incrementi registrati dall'industria manifatturiera (+6,4 per cento) e la produzione e fornitura di energia elettrica e calore, gas, acqua calda e condizionamento (+3 per cento). L'industria estrattiva è calata invece del 2,6 per cento. Rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, la produzione industriale (serie lorda) è aumentata dello 0,9 per effetto degli incrementi registrati dalla produzione e fornitura di energia elettrica e calore, gas, acqua calda e condizionamento (+7 per cento) e manifatturiero (+0,1 per cento). L'industria estrattiva è diminuita dell'1,3 per cento. (Rob)