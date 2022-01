Speciale energia: Romania, all'esame finanziamento di 16 miliardi di euro per sviluppo settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha esaminato opportunità di finanziamento da oltre 16 miliardi di euro di cui il Paese potrebbe beneficiare entro il 2030 per sviluppare il suo settore energetico nella transizione verde. Lo ha riferito il portale "Mediafax". Programmati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), concordato con Bruxelles l'anno scorso, e del Fondo di modernizzazione, gli investimenti in settori quali energia rinnovabile, decarbonizzazione, energia nucleare, cogenerazione o biocombustibile, questi fondi potrebbero trasformare radicalmente l'infrastruttura energetica della Romania. Il premier Nicolae Ciuca ha pertanto chiesto che venga data la precedenza alla capacità produttiva propria delle componenti necessarie per i progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Entro il 2030, il governo intende garantire l'accesso all'energia termoelettrica a tutti i consumatori; proteggere i consumatori vulnerabili e ridurre la povertà energetica; produrre energia pulita e modernizzare la capacità istituzionale di regolamentazione. È inoltre importante per il governo aumentare la qualità dell'insegnamento nel campo dell'energia e la formazione continua di risorse umane qualificate. Da ultimo, la Romania desidera aumentare l'apporto energetico sui mercati regionali ed europei e diventare fornitore regionale di sicurezza energetica. (Rob)