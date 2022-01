Speciale energia: Eurostat, produzione industriale a novembre +2,3 per cento in area euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a novembre 2021 è aumentata del 2,3 per cento nell'area euro e del 2,5 per cento nell'Unione europea, rispetto a ottobre 2021. Questo secondo le stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. A ottobre 2021 la produzione industriale è diminuita dell'1,3 per cento nell'area euro e dello 0,8 per cento nell'Ue. A novembre 2021 rispetto a novembre 2020, la produzione industriale è diminuita dell'1,5 per cento nell'area dell'euro ed è rimasta invariata nell'Ue.Nell'area euro a novembre 2021, rispetto a ottobre 2021, la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata del 3,2 per cento, i beni strumentali dell'1,5 per cento, l'energia dell'1,2 per cento e i beni intermedi dello 0,9 per cento, mentre la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita dello 0,2 per cento. Nell'Ue, la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata del 3 per cento, i beni strumentali del 2,3 per cento, i beni intermedi dell'1,4 per cento, l'energia dello 0,9 per cento e i beni di consumo durevoli dello 0,1 per cento. Tra gli Stati membri, gli incrementi mensili maggiori sono stati registrati in Irlanda (+37,3 per cento), Polonia (+5,9 per cento) e Cechia (+4,8 per cento). Le diminuzioni più elevate sono state osservate in Belgio (-4,4 per cento), Malta (-3,7 per cento) e Lussemburgo (-2,3 per cento). (Beb)