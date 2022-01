Speciale energia: Gazprom Neft prevede acquisto due joint venture da spagnola Repsol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Gazprom Neft prevede di acquistare le partecipazioni della compagnia energetica spagnola Repsol in due joint venture, Evrotek-Jugra e Asb Geo, nel primo trimestre del 2022. Lo comunica il servizio stampa di Gazprom Neft. Evrotek-Jugra è proprietaria di sei licenze per l'esplorazione geologica e la produzione di petrolio nel circondario autonomo di Khantij-Mansijsk, nella Siberia occidentale, mentre Asb-Geo detiene una licenza per l'esplorazione geologica del sito Karabashskj-10, sempre nel circondario autonomo di Khantij-Mansijsk. (Rum)