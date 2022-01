Monza:presidente Santambrogio assegna le deleghe ai consiglieri provinciali, primo appuntamento con la Pedemontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ha decretato oggi l’attribuzione di alcune funzioni ai consiglieri provinciali eletti il 18 dicembre scorso. Come già annunciato durante la prima seduta del Consiglio provinciale del 28 dicembre 2021, è stata confermata la carica di VicePresidente a Riccardo Borgonovo. Confermate a lui anche le materie relative alla Pianificazione del territorio, al Welfare e alle Partecipate. A queste è stata aggiunta la materia dedicata ai Parchi. Le altre deleghe sono così distribuite: al consigliere Martina Cambiaghi le materie relative a edilizia scolastica, impianti sportivi provinciali, autodromo; al consigliere Antonella Casati le materie relative a marketing territoriale, identità e tradizione, turismo, reti bibliotecarie della Brianza; al consigliere Marina Romanò le materie relative a protezione civile, ambiente, pari opportunità e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale (rapporti con la consigliera di Parità); al Consigliere Fabio Ghezzi le materie relative a rapporti con Regione, ruolo delle Province - autonomia, comunicazione, mobilità e trasporti, eliminazione delle barriere architettoniche; al consigliere Claudio Rebosio le materie relative a formazione, afol, potenziamento centri per l’impiego, sicurezza, polizia provinciale; al consigliere Nicolas Pietro Monguzzi le materie relative a bilancio, crisi aziendali, transizione digitale, programmazione gestione fondi ex partecipazione Asam; al consigliere Vito Michele Santese le materie relative a patrimonio, infrastrutture provinciali. Restano al presidente le deleghe relative alle grandi opere, ai rapporti con i comuni, al personale ed ogni altra materia non attribuita ai consiglieri. “Con il decreto siglato oggi ho ufficializzato i ruoli dei consiglieri che mi daranno supporto operativo nella gestione di delicate e strategiche materie che riguardano il territorio. Si tratta di conferme di continuità rispetto allo scorso mandato e di nuove attribuzioni ai consiglieri che sono pronti a mettersi al servizio di questo ente con responsabilità e impegno. Siamo pronti a rimetterci al lavoro contando anche sulla collaborazione dei rappresentanti dell’opposizione, che in questi anni non è mai mancata. Il primo appuntamento in agenda riguarda l’approvazione del Ptcp e la convocazione dell’assemblea dei sindaci per affrontare insieme ai Comuni i nodi legati alla realizzazione del progetto di Pedemontana”, commenta il Presidente Luca Santambrogio.(Com)