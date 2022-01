© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima notizia l'ok della Commissione europea al prolungamento a giugno di esoneri contributivi per le imprese che assumono donne e giovani e per lavoro al Sud". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Un sostegno importantissimo per chi è stato colpito più duramente da pandemia e per chi è perno fondamentale per ripresa e ripartenza", conclude. (Rin)