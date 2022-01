Turismo: De Poli (Udc), governo rinnovi ammortizzatori sociali per salvare posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di Federalberghi "sono molto preoccupanti: il turismo continua, purtroppo, a pagare il prezzo più alto della crisi. Per il secondo anno consecutivo le presenze turistiche crollano a livello nazionale. Chiediamo al Governo di prevedere nel prossimo Decreto il rinnovo degli ammortizzatori sociali per salvare i posti di lavoro di questo comparto pesantemente colpito dalla pandemia". Lo afferma in una nota il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli che aggiunge: "Dagli stabilimenti termali alle strutture ricettive, dai tour operator alle agenzie di viaggio ai parchi divertimento, sono diversi i settori in ginocchio a causa delle nuove ondate di contagi. Oggi, fra l'altro, constatiamo che l'Istat ha certificato il livello di gradimento dell'offerta turistica veneta giudicandolo come altissimo. Le imprese turistiche e le strutture ricettive, nei territori, stanno contrastando con forza la crisi. Abbiamo il dovere di sostenere con forza questi imprenditori che rappresentano il nostro migliore biglietto da visita per valorizzare le nostre bellezze culturali, ambientali e paesaggistiche. Il governo - conclude De Poli - aiuti le attività produttive chiuse o si rischia un'ecatombe a livello occupazionale e sociale". (Com)