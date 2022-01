Roma: Morassut (Pd), Antonio Rosati ha svolto un grande lavoro a Eur spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Eur Spa è una società molto particolare e richiede a chi la dirige una profonda conoscenza della città. In Francia si potrebbe definire una Stu, come fu l’Epad, l’ente che guidò la nascita e lo sviluppo della Defense parigina. In questi mesi il board dell’Eur guidato da Antonio Rosati aveva svolto un lavoro importante che ha introdotto innovazioni significative nella gestione societaria, andando oltre la mera amministrazione del patrimonio immobiliare, ma aprendo nuovi campi nella cultura, nel sociale e restituendo un carattere internazionale ad un quartiere che lo aveva smarrito. Peccato davvero che non sia sia stato consentito a questo gruppo dirigente di proseguire e sviluppare queste innovazioni peraltro riconosciute e apprezzate da tutti. Il merito e la valutazione dei risultati dovrebbe essere sempre la misura per scegliere le persone a cui affidare responsabilità, soprattutto nel campo dei beni pubblici come Eur Spa. Non è stato così e ce ne rammarichiamo”. Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (Com)