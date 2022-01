Speciale energia: Filippine, Iberdrola firma opzione per entrare in 5 progetti eolici da 3,5 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha firmato un accordo con il gruppo svizzero di energie rinnovabili Stream Invest Holding Ag e Triconti Ecc Renewables, assicurandosi un'opzione per entrare in cinque progetti tecnologici offshore con una capacità congiunta di 3,5 gigawatt che sono in una fase iniziale di sviluppo nelle Filippine. Tutti i progetti hanno ottenuto le prime approvazioni dal ministero dell'Energia del governo di Manila per il loro sviluppo, che sarà effettuato congiuntamente da Iberdrola e Triconti Ecc Renewables. "Questa alleanza apre l'opportunità per Iberdrola di entrare in un nuovo mercato eolico offshore che ha buone prospettive di crescita nei prossimi decenni", ha evidenziato la società spagnola in un comunicato. L'obiettivo fissato dal Paese asiatico è di raggiungere una quota del 35 per cento di energia rinnovabile nel mix di generazione entro il 2030 e del 50 per cento entro il 2040. L'ingresso di Iberdrola nel mercato filippino è in linea con la strategia di diversificazione del gruppo, che mira a diventare un leader globale nell'eolico offshore e consolidare la sua posizione come la più grande azienda di energia rinnovabile del mondo. Questo accordo si aggiunge ad altre operazioni nel settore eolico offshore realizzate dalla società negli ultimi anni, che hanno permesso lo sviluppo di parchi eolici nel Mar Baltico (Wikinger, Windanker, Baltic Eagle), nel Mare del Nord (East Anglia One, Flagship), nel Mare d'Irlanda (West of Duddon Sands), sulla costa del Massachusetts (Vineyard Wind, Park City Wind, Commonwealth Wind) e sulla costa della Bretagna in Francia (Saint Brieuc). (Spm)