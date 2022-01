Speciale energia: Arrigoni (Lega), su caro bollette chiediamo scostamento oneri su fiscalità generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Lega “chiediamo uno scostamento significativo sull’onere di sistema in fiscalità generale a partire dalla quota importante che va a sostenere bonus energetico per famiglie vulnerabili”. Lo ha detto il senatore e responsabile del dipartimento Energia del partito, Paolo Arrigoni, durante la conferenza stampa sul “Caro bollette ed energia: le proposte della Lega”. Inoltre, chiediamo un mercato unico europeo su gas, perché come Italia paghiamo di più rispetto l’Europa”, aggiunge. (Rin)