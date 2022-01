Speciale energia: Saudi Aramco e Mol acquistano azioni e stazioni di benzina di Lotos da Pkn Orlen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera Saudi Aramco (Arabia Saudita) acquisterà una partecipazione nella raffineria di Grupa Lotos a Danzica, mentre la compagnia Mol (Ungheria) acquisterà 417 stazioni di rifornimento e Unimot otterrà un deposito di carburanti. Lo ha riferito la società petrolifera e di carburanti polacca Pkn Orlen, la quale acquisterà da Mol 144 stazioni di benzina in Ungheria e 41 in Slovacchia per un prezzo di circa 229 milioni di euro. Pkn Orlen ha firmato un accordo di lungo termine con Saudi Aramco per la fornitura di greggio in una quantità da 200 a 337 barili al giorno. Il prezzo per le azioni di Lotos Asfalt fissato dal contratto preliminare e che Saudi Aramco dovrà pagare è di circa 1,15 miliardi di zloty (oltre 250 milioni di euro). Per quanto riguarda invece la cifra che pagherà Mol, la parte fissa per Lotos Paliwa è di circa 610 milioni di dollari, mentre la parte variabile dipende da debito e capitale operativo. Il processo di fusione tra Grupa Lotos e Pkn Orlen è cominciato nel 2018. La Commissione europea ha dato il suo assenso all’operazione nel luglio 2020, subordinandolo però alla cessione di una serie di asset di Grupa Lotos per evitare un’eccessiva concentrazione e rischi per la concorrenza. (Vap)