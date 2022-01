Speciale energia: Salvini, su caro bollette a breve tavolo tecnico e politico, estrarre gas senza no ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Lega “chiederemo un tavolo istituzionale tecnico e politico nei prossimi giorni per affrontare il problema. Se l’inverno sarà freddo spegneremo luce e gas nelle nostre case, aziende e ospedali. Aumentare al massimo l’estrazione di gas in tutta Italia senza no ideologici. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa sul “Caro bollette ed energia: le proposte della Lega”. (Rin)