Olimpiadi 2026: Monti (fondazione Milano-Cortina), audience potenziale di 3 miliardi di spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di apertura di Milano – Cortina 2026 avrà un’audience potenziale di due miliardi di persone, con un'audience globale di tre miliardi. Questi i numeri forniti da Andrea Monti, direttore della comunicazione della fondazione Milano Cortina 2026, durante la commissione consiliare del Comune di Milano che si è svolta oggi proprio sul tema dei giochi olimpici. “Direi che l’audience si attesterà a metà tra questi due dati – ha poi aggiunto Monti - tenendo però conto che è anche da considerare il numero di quelli che saranno gli user on-line di questo di questa olimpiade, che sarà la prima ad essere "full 5g", ed è quindi probabile che un miliardo in più arrivi da tutti i dispositivi touch che non sono la televisione”. Già le olimpiadi di Pyeongchang del 2018, ha ricordato Monti, hanno avuto una reach di pubblico complessiva di circa 2 miliardi, con 670 milioni di “unique users”. “Noi non abbiamo ancora stime precise – ha concluso Monti -, anche perché il 5g è ancora un "work in progress" in questo Paese, però credo che i numeri saranno alla fine è molto superiori. Tre italiani su quattro gradiscono i giochi e nelle nostre rilevazioni, e sono motivo di orgoglio per chi segue le Olimpiadi invernali. Secondo le nostre rilevazioni, il 56 per cento degli italiani segue sempre o spesso i giochi olimpici e il 37 per cento le paralimpiadi.(Rem)