Quirinale: Tajani, Berlusconi? Vedo situazione positiva

21 luglio 2021

- Berlusconi candidato al Quirinale? "Deciderà lui con gli altri leader del centrodestra se sciogliere la riserva o meno. Deve decidere se fare una scelta o meno, dipende solo da lui". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il vicepresidente di Forza Italia ed europarlamentare, Antonio Tajani. Quando ci sarà l'incontro tra i leader del centrodestra? "Forse anche prima di questo fine settimana", ha risposto l'esponente di FI che ha aggiunto: "Non ho dubbi sulla lealtà di Salvini e Meloni. Se Berlusconi scioglierà la riserva sono sicuro che lo sosteranno". Quanti voti immagina potrebbe avere Berlusconi per il Quirinale? "Io vedo una situazione positiva, non è una 'mission impossibile'", ha osservato Tajani che alla domanda sulla reazione del presidente di Forza Italia quando gliene parla ha concluso: "Ascolta e sorride, sorride". (Rin)