Nato-Russia: Stoltenberg, discussione non facile ma per questo importante

- Quella tra Nato e Russia non è stata una discussione facile e ci sono differenze significative tra le due parti in merito alla questione della sicurezza europea e dell'Ucraina: "Ma il punto positivo è che Nato e Russia si sono sedute al tavolo". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il Consiglio Nato-Russia oggi a Bruxelles. "Non è stata un discussione facile. Ma è per questo che è così importante", ha detto Stoltenberg. "Abbiamo avuto uno scambio molto diretto sull'Ucraina e sulla sicurezza europea" su cui "ci sono differenze significative" tra Nato e Russia. Ma "ci sono segnali positivi" dal fatto che "ci siamo seduti e ci siamo impegnati a discutere". (Beb)