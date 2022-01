Sanità: Sileri, ricostituzione Cceps ripristina certezza del diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Può sembrare un dettaglio da addetti ai lavori" premette su Facebook il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, "ma - spiega - la ricostituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) da parte del ministero della Salute e del ministero della Giustizia è una notizia importante e positiva. Si tratta infatti - prosegue - della 'corte di appello' che decide, tra l’altro, sui ricorsi dei professionisti sanitari contro le sanzioni disciplinari mosse dagli Ordini territoriali. Con la sua re-istituzione si ripristina la certezza del diritto: da un lato, il professionista sanitario sa che il suo ricorso contro una sanzione che ritiene ingiusta sarà discusso in tempi certi; dall’altro, si evita che medici sospesi o radiati possano continuare ad esercitare l’attività in attesa della discussione del ricorso, che quando viene presentato sospende l’esecutività della sanzione. Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutti i componenti della Commissione, in carica per i prossimi quattro anni", conclude Sileri. (Rin)