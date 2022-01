Torino: Lo Russo su Eurovision, difficile organizzare grandi eventi con quadro pandemico, agiremo con giuste precauzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cronoprogramma rimane invariato, anche se con l'ondata pandemica attuale l'organizzazione diventa complicata. Lo ha affermato il sindaco Metropolitano di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'insediamento del Consiglio metropolitano di questa mattina, commentando l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest in tempi di Covid. "Però, con le giuste precauzioni, potremo organizzare la gestione in piena sicurezza sanitaria garantendo allo stesso tempo un grande evento come l'eurovisione per la Città", ha concluso.(Rpi)