Irlanda: leader Partito Verde, possibile allentamento restrizioni Covid da febbraio

- L'Irlanda dovrebbe essere in grado di iniziare ad allentare le restrizioni da Covid-19 a partire dal mese prossimo, quando il numero di persone che necessitano di terapie d'urgenza dovrebbe stabilizzarsi. È quanto affermato dal leader del Partito Verde irlandese Eamon Ryan. L'Irlanda ha il secondo più alto tasso di incidenza di Covid in Europa, ma anche uno dei più alti tassi di vaccinazioni di richiamo del continente. Questo, secondo Ryan, aiuta a mantenere stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, senza sovraccaricare il sistema sanitario. Il governo irlandese ha concordato oggi di eliminare il periodo di isolamento per le persone completamente vaccinate che sono state a stretto contatto con un positivo Covid, sperando di poter allentare le restrizioni fra qualche settimana. "Sono molto fiducioso che saremo in grado di allentare le restrizioni man mano a febbraio. La scienza dice che questa sarà un'ondata breve", ha affermato Ryan. Nelle scorse settimane il governo di Dublino ha chiuso le discoteche e limitato la capacità degli eventi al chiuso, mentre ha anche imposto regole restrittive per accedere ai pub ed ai locali. (Rel)