Ucraina: incontro tra segretario Seae Sannino e vicesegretaria Stato Usa Sherman (2)

- Il segretario generale Sannino e la vicesegretaria Sherman hanno ribadito che l'Ue e gli Stati Uniti sono uniti per principi e valori condivisi. Hanno riconfermato il sostegno dell'Ue e degli Stati Uniti alla sovranità, all'indipendenza e all'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno sottolineato la necessità che la Russia riduca l'escalation e attui pienamente gli accordi di Minsk. Il segretario generale Sannino e la vicesegretario Sherman hanno sottolineato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà enormi conseguenze e gravi costi. Hanno discusso gli impegni diplomatici bilaterali e multilaterali a seguito delle proposte presentate dalla Federazione Russa sugli accordi di sicurezza in Europa. "L'Ue e gli Usa mantengono stretti contatti e continuano le loro interazioni a vari livelli nell'ambito di un partenariato duraturo e di un impegno condiviso per la sicurezza e la cooperazione transatlantica", ha concluso il Seae. (Beb)