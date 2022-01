Libia: deputato Al Arfi a “Nova”, prossimo lunedì si terrà sessione Camera rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo, 17 gennaio, si terrà nella città libica di Tobruk una sessione della Camera dei rappresentanti, presieduta dal presidente del parlamento Aguila Saleh. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il deputato Abdel Moneim al Arfi, secondo il quale durante la sessione sarà discusso il possibile cambio dell’esecutivo, attualmente guidato da Abdulhamid Dabaiba. “Il mandato del governo è scaduto lo scorso 24 dicembre”, ha ribadito il deputato. “La Camera dei rappresentanti ha formato una commissione per indagare sull’operato del governo non appena dovesse lasciare il potere”, ha affermato Al Arfi, evidenziando la sua partecipazione alla commissione d’inchiesta. Durante la sessione parlamentare è inoltre previsto un intervento della commissione parlamentare sulla road-map politica per illustrare gli ultimi sviluppi.(Lit)