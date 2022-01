Sanità: in Emilia-Romagna al via esami gratuiti su Epatite C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguarderà i nati dal 1969 al 1989, i soggetti seguiti dai Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD), indipendentemente dall'anno di nascita e dalla nazionalità, e i detenuti in carcere: 1 milione 300mila persone circa, in Emilia-Romagna. È lo screening gratuito per eliminare ed eradicare il virus dell'Hcv, pronto a partire. Alle Aziende Usl regionali andranno complessivamente 6 milioni di euro, a copertura delle spese da sostenere. Lo ha reso noto la Regione Emilia-Romagna. "Lo screening degli anticorpi del virus Hcv è uno strumento prezioso per individuare le infezioni da epatite C ancora asintomatiche e misconosciute, il cosiddetto 'sommerso' ", ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. "Significa, in concreto, aumentare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento per scongiurare le complicazioni di una malattia epatica avanzata, oltre a interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. Invito quindi - ha concluso l'assessore- tutte le persone che riceveranno la chiamata attiva ad aderire allo screening". (Ren)