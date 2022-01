Regno Unito: Corte suprema, irregolare assegnazione contratti per forniture Dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione di contratti a termine Ppe (tipologia contrattuale stipulata bilateralmente e non in una sede di negoziazione regolamentata) da parte del governo britannico per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, durante la prima ondata di Covid-19, era illegale. A stabilirlo la Corte suprema del Regno Unito che ha stabilito l'illegittimità dell'assegnazione di contratti alle aziende Good Law Project e EveryDoctor, per cui è stata usata una "corsia preferenziale". Il ministero della Salute ha assegnato i suddetti contratti per un valore di oltre 700 milioni di sterline (840 milioni di euro circa) per la fornitura dei dispositivi, durante il picco pandemico. (Rel)