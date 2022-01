Tunisia: rifiuti italiani, estesa custodia cautelare a sei imputati tra cui ex ministro Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Sousse (Susa), in Tunisia, ha nuovamente esaminato la causa dei rifiuti italiani importanti illecitamente, dopo che la sua precedente decisione era stata ribaltata dalla Corte di cassazione. Lo ha affermato il portavoce ufficiale della Corte d’appello, Hedi Khasib all'agenzia di stampa "Tap", rivelando che la procura ha deciso di rinviare il fascicolo al giudice del Tribunale di primo grado di Sousse al fine di incaricare esperti in materia di ambiente, trasporti marittimi e informatica. La Corte d'appello di Sousse ha nuovamente confermato la decisione di trattenere ancora in carcere i sei imputati, tra cui l'ex ministro dell'Ambiente, Mustapha Laroui. La corte ha inoltre respinto, secondo le stesse fonti, le richieste di revoca del divieto di viaggio alle persone coinvolte. Gli imputati indagati in questa causa sono in totale 26, di cui sei in custodia cautelare, 19 in stato di scarcerazione e il titolare della società importatrice di rifiuti per il quale è stato emesso un mandato d’arresto nazionale e internazionale.(Tut)