Camera: Silvestri (M5s), approvazione legge su lobby dimostra trasparenza non è minaccia

- "Approvare la legge sulla rappresentanza d’interessi è un grande traguardo per questo Parlamento e soprattutto per il Movimento cinque stelle. La trasparenza e la partecipazione non sono una minaccia, e questo Paese è pieno di persone e associazioni che vogliono contribuire al processo decisionale e arricchirlo". Lo ha affermato il deputato del Movimento cinque stelle Francesco Silvestri, primo firmatario della proposta del M5s confluita nel testo unico sulla disciplina dell'attività di rappresentanza d’interessi, durante il suo intervento di oggi in Aula per l’approvazione del provvedimento. (segue) (Rin)