Migranti: Guerra, bene Consulta su benefici sociali per extracomunitari, ora è turno di Reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ molto importante la pronuncia della Consulta che ha dichiarato illegittime le norme con cui le cittadine e i cittadini extracomunitari senza un permesso di soggiorno di lungo periodo sono stati esclusi dall’assegno di maternità e dal bonus bebè. E lo è per due ordini di ragioni ribadite dalla Corte: innanzitutto perché come andiamo dicendo da tempo questo requisito di accesso ai benefici è in palese violazione del principio di uguaglianza e di dignità sociale sancito dalla nostra Carta costituzionale. In secondo luogo perché viola i diritti fondamentali posti alla base della nostra partecipazione all’Unione europea e che ne ispirano valori solidaristici in tema di sicurezza e benessere sociale". Lo dichiara la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra (Leu). "La sentenza della Corte - aggiunge Guerra - era molto attesa e ci deve chiamare a riconsiderare anche il vincolo di permanenza continuativa di 10 anni nel nostro Paese posto come requisito di accesso al Reddito di cittadinanza per i nuclei extracomunitari. Anche in questo caso si tratta di un’esclusione brutale in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non a caso quando con il Reddito di emergenza istituito durante il periodo del lockdown questo requisito è stato allentato il nostro Paese è stato in grado di intercettare e aiutare famiglie con bambini in gravissimo disagio sociale altrimenti irraggiungibili". (Rin)