Yemen: ministero Esteri Tunisia condanna sequestro nave emiratina da parte degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia condanna qualsiasi pratica o atto criminale che viola il diritto internazionale in materia di navigazione, da ultimo il dirottamento della nave battente bandiera emiratina "Rawabi" per mano degli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri della Tunisia con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui invita la comunità internazionale a fare tutto il necessario affinché la nave e il suo equipaggio tornino liberi. Il dirottamento della nave "Rawabi" è avvenuto alle ore 23:57 del 2 gennaio al largo del governatorato yemenita di Hodeidah, mentre la nave si trovava in viaggio verso l’isola di Socotra, dopo essere salpata dal porto saudita di Jizan. La coalizione militare a guida saudita, che dal 2015 fiancheggia il governo dello Yemen internazionalmente riconosciuto nel conflitto con i ribelli sostenuti da Teheran, ha dichiarato che l’imbarcazione trasportava materiale medico. Dal canto loro, gli Houthi hanno pubblicato sui propri account social video e foto che documentano la presenza di materiale bellico a bordo della nave - armi, munizioni e mezzi militari.(Tut)