Romania: presidente Iohannis, politica ha mostrato maturità e coalizione di governo è solida

- Il governo di Bucarest deve soddisfare le aspettative dei cittadini che vogliono soluzioni concrete agli effetti della pandemia di Covid-19 e della crisi energetica, per la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per garantire benessere e sicurezza. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, al Palazzo Cotroceni per l'incontro annuale con i capi delle missioni diplomatiche accreditate a Bucarest. Iohannis ha affermato che alla fine dello scorso anno la classe politica romena ha dato prova di "maturità democratica" e che grazie a ciò si è formata una "solida" coalizione governativa. "Alla fine dello scorso anno, la classe politica romena ha dimostrato maturità democratica. Attraverso un processo per nulla facile, ma naturale in ogni democrazia, si è formata una solida coalizione nel Parlamento romeno. Di conseguenza, è stato insediato un governo che deve garantire la stabilità del Paese e condurre la società romena a una nuova fase di modernizzazione. Questo governo deve soddisfare le aspettative dei cittadini che vogliono soluzioni concrete per gestire gli effetti della pandemia, della crisi energetica, della piena attuazione del Pnrr e per garantire il benessere e la sicurezza del nostro Paese e dei suoi cittadini", ha affermato Iohannis. (Rob)