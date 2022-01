Libano: leader Hezbollah Daamouche, “Washington e Riad sfruttano la crisi finanziaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita stanno sfruttando la crisi economica e finanziaria in Libano a fini elettorali. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio esecutivo del partito sciita libanese Hezbollah, Ali Daamouche, accusando Washington e Riad di voler cambiare gli equilibri delle forze politiche a favore dei loro alleati locali. "Se pensano di poter cambiare in questo modo l'identità del Libano e modificare gli equilibri di potere per poi trasformare il Parlamento a loro piacimento hanno sicuramente torto", ha detto Daamouche. “Il gioco del dollaro è un gioco politico, una guerra finanziaria ed economica che mira a sopraffare i libanesi e fare pressione su di loro affinché cambino le loro scelte politiche ed elettorali, facendo leva sulla fame, sulla preoccupazione e sulla paura per il futuro”, ha concluso.(Lib)