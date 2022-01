Speciale difesa: Fincantieri, inizio attività produttiva per primo sottomarino NFS Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I compiti che i sottomarini svolgono quotidianamente a favore della collettività sono molteplici - continua la nota - soddisfacendo la tutela degli interessi nazionali e la difesa collettiva nell'ambito delle più importanti alleanze alle quali il Paese partecipa, Nato e Ue: alle missioni prettamente militari si vanno ad aggiungere quelle inerenti la libertà di navigazione, l'antipirateria, la sicurezza delle vie di approvvigionamento energetico e flusso dati (in virtù delle risorse dei fondali e delle infrastrutture subacquee presenti), il rispetto del diritto internazionale, la lotta al terrorismo, la tutela delle frontiere esterne, la salvaguardia delle infrastrutture marittime, incluse quelle vitali off-shore e subacquee, e non ultimo la salvaguardia degli ecosistemi marini. (Com)