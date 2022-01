Speciale difesa: Germania, governo intende prorogare missione in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende prorogare di nove mesi dalla scadenza del 31 gennaio prossimo la missione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) in Iraq, inquadrata nella coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'esecutivo tedesco discuterà della questione da oggi, 12 gennaio. Intanto, in una lettera ai capigruppo del Bundestag, le ministre degli Esteri e della Difesa, Annalena Baerbock e Christine Lambrecht, hanno escluso la Siria dal teatro operativo della Bundeswehr in Medio Oriente. Per quanto riguarda l'Iraq, il limite massimo del contingente tedesco viene confermato a 500 effettivi, la cui permanenza nel Paese è resa necessaria da una “situazione instabile della sicurezza” che rimane “tesa”, soprattutto a causa della “continua minaccia dello Stato islamico”. Le “azioni asimmetriche” dell'organizzazione terroristica rappresentano, infatti, “una sfida notevole per la stabilizzazione e la ricostruzione delle aree liberate” in Iraq dal controllo del gruppo. (Geb)